Продлен срок содержания под стражей подозреваемых в нарушениях в "Сде-Тейман"
время публикации: 04 августа 2024 г., 20:38 | последнее обновление: 04 августа 2024 г., 20:38
Пресс-служба Армии обороны ЦАХАЛа сообщила, что военный суд продлил до вторника, 6 августа, содержание под стражей пятерых военнослужащих-резервистов, подозреваемых в причинении телесных повреждений заключенному на базе "Сде-Тейман".
Отметим, по данным в СМИ, военная прокуратура просила суд продлить срок задержания подозреваемых до 7 августа.
По данным СМИ, один задержанный на прошлой неделе был отпущен без предъявления обвинений.
По просьбе военной прокуратуры суд наложил запрет на публикацию любых данных о резервистах, задержанных в рамках расследования нарушений в изоляторе "Сде-Тейман". Это решение принято из-за обеспокоенности за безопасность задержанных.
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