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Израиль

"Личное сообщение": новая технология Командования тылом для спасения людей

время публикации: 04 августа 2024 г., 18:11 | последнее обновление: 04 августа 2024 г., 18:14
"Личное сообщение": новая технология Командования тылом для спасения людей
Пресс-служба ЦАХАЛа

Командование тылом сообщает о введении новой технологии "Личное сообщение" ("Месер Иши"), призванной в случае экстренной ситуации оповестить об опасности большое количество людей в том или ином районе в кратчайшие сроки. Новая функция дополнит арсенал технических средств противостояния чрезвычайным ситуациям, находящийся в распоряжении Командования тылом.

"Личное сообщение" поступает напрямую на мобильные телефоны граждан, находящихся в зоне возможного бедствия, без необходимости каких-либо предварительных действий со стороны граждан. Эта система использует технологию Cell Broadcast – "Сотовое вещание", позволяющую рассылку сообщений в больших масштабах. Задействование "Личного сообщения" может потребоваться, например, в случае обстрелов территории Израиля баллистическими ракетами.

Эта технология признана международными стандартами, она позволяет разослать сообщение множеству абонентов, находящихся в одной зоне. При активации "Личного сообщения" всем владельцам сотовых телефонов в зоне возможного поражения будет показано сообщение на экране телефона, сопровождаемое тревожным звуковым сигналом.

Технология предназначена для применения в случае чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении Командования тылом. Она не является заменой приложения Командования тылом или тревожной сирены.

Получив "Личное сообщение", следует незамедлительно подчиниться инструкциям Командования тылом – эти инструкции спасают жизни.

Израиль
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