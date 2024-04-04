ЦАХАЛ и министерство образования опровергают волну панических сообщений об угрозе

После множества сообщений и фейковых рассылок о возможной атаке Ирана на Израиль, в ЦАХАЛе подчеркивают, что на данном этапе никаких изменений рекомендаций Командования тылом и никаких предупреждений о конкретных угрозах нет. При этом Армия обороны Израиля и службы безопасности готовы к любым сценариям, и население просят сверяться с рекомендациями в официальных источниках информации.

Как известно, за последние сутки ЦАХАЛ сообщил о дополнительном призыве резервистов частей противовоздушной обороны, а также об отмене увольнительных в боевых частях, что привело к появлению паники среди населения. Искажение показаний навигационных приложений вследствие создания помех в передачу сигнала службами безопасности и появления множества фейковых сообщений о необходимости быть готовыми бежать в защищенные комнаты повысили градус этой паники: израильтяне опасаются, что Иран нанесет удар по Израилю в качестве мести за ликвидацию в Дамаске высокопоставленного чиновника.

В связи с этим ЦАХАЛ выступил с официальным заявлением: армия ведет подготовку, но никаких изменений в инструкциях для населения нет. Нет никакой необходимости закупать генераторы для обеспечения бесперебойного электроснабжения, не нужно тратить деньги и покупать запасы продуктов. Обо всех изменениях, если таковые произойдут, население будет оповещено по официальным каналам с подробными объяснениями.

С подобным заявлением выступил и министр обороны Йоав Киш: слухи об изменении режима работы учебных заведений в связи с ситуацией в сфере безопасности не соответствуют действительности. Инструкции Командования тылом по поводу работы учебных заведений также остались без изменений.

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