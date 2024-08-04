Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 4 августа: операции в Калькилии и около Хеврона

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 4 августа действовали в Калькилии (в районе Кафр-Саба) и в Байт-Кахиле (к северу от Хеврона).

Происходили столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 4 августа.

Пограничная полиция действовала в лагере Шуафат, на севере Иерусалима, применяются спецсредства для разгона толпы.

Ночью группа террористов атаковала "коктейлями Молотова" автобусную станцию в районе поселка Бейтар-Илит, около Бейт-Лехема. Ведется розыск участников этого нападения.