Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 4 августа, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной, жарко и душно. Малооблачно.

В Иерусалиме – 21-30 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 24-30, в Эйлате – 29-39, в Беэр-Шеве – 22-34, в Мицпе-Рамоне – 21-34, на побережье Мертвого моря – 29-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-31, в Ариэле – 23-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-36, на Голанских высотах – 21-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 31-32 градуса, высота волн – 50-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

В понедельник-среду – без существенных изменений.