Размечен для сноса дом террориста, совершившего теракт в Холоне

Военнослужащие ЦАХАЛа, пограничной полиции при поддержке Общей службы безопасности (ШАБАК) разметили для сноса в деревне Сальфит (Самария, Палестинская автономия) дом Амара Разака Камаля Удэ, совершившего теракт в Холоне.

4 августа Амар Разак Камаль Удэ напал с ножом на четырех жителей Холона, убив двух человек и двух ранив. Террорист был застрелен полицейским.

По данным израильских правоохранительных органов, 35-летний террорист находился на территории Израиля нелегально. Предварительное расследование показало, что террорист проехал в Израиль 1 августа через пограничный переход "Хизмэ" (рядом с иерусалимским районом Писгат-Зеэв).