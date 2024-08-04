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Израиль

Размечен для сноса дом террориста, совершившего теракт в Холоне

время публикации: 04 августа 2024 г., 20:13 | последнее обновление: 04 августа 2024 г., 20:13
Размечен для сноса дом террориста, совершившего теракт в Холоне
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военнослужащие ЦАХАЛа, пограничной полиции при поддержке Общей службы безопасности (ШАБАК) разметили для сноса в деревне Сальфит (Самария, Палестинская автономия) дом Амара Разака Камаля Удэ, совершившего теракт в Холоне.

4 августа Амар Разак Камаль Удэ напал с ножом на четырех жителей Холона, убив двух человек и двух ранив. Террорист был застрелен полицейским.

По данным израильских правоохранительных органов, 35-летний террорист находился на территории Израиля нелегально. Предварительное расследование показало, что террорист проехал в Израиль 1 августа через пограничный переход "Хизмэ" (рядом с иерусалимским районом Писгат-Зеэв).

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