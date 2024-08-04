ЦАХАЛ сообщил подробности операции по ликвидации девяти боевиков в районе Туль-Карема

Армии обороны Израиля сообщила подробности операции, в ходе которой в субботу, 3 августа, в районе Туль-Карема двумя ударами с воздуха были ликвидированы девять боевиков.

Первый удар с воздуха был нанесен по группе боевиков, направлявшихся к месту осуществления теракта. Вторым – была уничтожена группа террористов, обстрелявших израильских военных в районе Туль-Карема.

Израильские военные подтвердили ликвидацию Хайтам Балиди, которого израильские спецслужбы называют одним из лидеров террористов в районе Туль-Карема. (Радио ХАМАСа сообщало, что Балиди был один из лидеров "Бригад Изаддина аль-Касама" в этом районе). По данным Израиля, Балиди входил в состав террористической группы, ответственной за нападение 2 ноября 2023 года, в результате которого погиб 29-летний старший сержант резерва Эльханан Ариэль Кляйн, а также за атаку, в результате которой получил смертельное ранение 28-летний офицер пограничной полиции Йитав Лев А-Леви. Ликвидированный боевик также несет ответственность за большое количество террористических атак по всей территории Иудеи и Самарии, в результате которых пострадали граждане Израиля.

Израильские военные также сообщили о ликвидации боевика "Исламского джихада" Ахмада Аль-Сабаа, входившего в террористическую инфраструктуру Нур аш-Шамса. Боевик был причастен к обстрелам и терактам с применением взрывных устройств против израильских поселений.

Ударами с воздуха также были уничтожены Али Халиль и Джамаль Абу Хания, причастные к убийству 67-летнего Амнона Мохтара из Петах-Тиквы.