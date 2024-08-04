Военная прокуратура просит продлить содержание под стражей подозреваемых в нарушениях в "Сде-Тейман"

В воскресенье, 4 августа, военная прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить до 7 августа содержание под стражей пятерых военнослужащих-резервистов, подозреваемых в причинении телесных повреждений заключенному на базе "Сде-Тейман".

В отношении остальных троих подозреваемых военнослужащих военная прокуратура на данном этапе попросила продлить срок их содержания под стражей на несколько часов для завершения необходимых следственных действий. По их завершению будет принято решение о целесообразности продолжения содержания их под стражей.

По данным СМИ, один задержанный на прошлой неделе был отпущен без предъявления обвинений.

По просьбе военной прокуратуры суд наложил запрет на публикацию любых данных о резервистах, задержанных в рамках расследования нарушений в изоляторе "Сде-Тейман". Это решение принято из-за обеспокоенности за безопасность задержанных.