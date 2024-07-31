Арест восьми подозреваемых по делу о "Сде-Тейман" продлен до 4 августа

Военный суд удовлетворил ходатайство военной прокуратуры и продлил до 4 августа содержание под стражей восьми подозреваемых в причинении телесных повреждений заключенному на базе "Сде-Тейман", сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В своем решении военный суд отметил, что "в апелляционных жалобах представлены доказательства, обосновывающие подозрение, что телесные повреждения задержанному были причинены задержанными".

Помимо прочего, в решении военного суда подчеркивается: "Запрещено причинять вред задержанным без необходимости, какими бы серьезными ни были их преступления, этого требует закон и этого требуют ценности ЦАХАЛа".

По данным СМИ, один задержанный был отпущен без предъявления обвинений.

Накануне сообщалось, что "главный подозреваемый" был помещен под домашний арест. По всей видимости, эта информация, переданная телеканалом "Кан-11", была преждевременной и неточной.

По просьбе военной прокуратуры суд наложил запрет на публикацию любых данных о резервистах, задержанных в рамках расследования нарушений в изоляторе "Сде-Тейман". Это решение принято из-за обеспокоенности за безопасность задержанных.