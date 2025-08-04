На заброшенной ферме в Иорданской долине убиты сотни крокодилов

Местные власти около поселка Пцаэль (Иорданская долина) убили всех 262 крокодилов, находившихся на заброшенной с 2013 года ферме, сообщает "Кан".

После закрытия фермы ограждения были частично повреждены, что не раз приводило к тому, что крокодилы убегали, и это создавало угрозу жизни местных жителей.

Из-за отсутствия должного ухода и кормления крокодилы стали агрессивными, они могли нападать на людей, отмечает корреспондент "Кан" Итай Блюменталь.

Владелец фермы отказался заниматься обеспечением безопасности территории и надлежащего ухода за крокодилами, отмечается в сообщении.

Умерщвление крокодилов было санкционировано Управлением природы и парков, главным ветеринаром и другими профильными организациями.