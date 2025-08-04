x
04 августа 2025
|
последняя новость: 16:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 августа 2025
|
04 августа 2025
|
последняя новость: 16:40
04 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На заброшенной ферме в Иорданской долине убиты сотни крокодилов

Животные
время публикации: 04 августа 2025 г., 15:59 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 16:44
На заброшенной ферме в Иорданской долине убиты сотни крокодилов
AP Photo/Dusan Vranic

Местные власти около поселка Пцаэль (Иорданская долина) убили всех 262 крокодилов, находившихся на заброшенной с 2013 года ферме, сообщает "Кан".

После закрытия фермы ограждения были частично повреждены, что не раз приводило к тому, что крокодилы убегали, и это создавало угрозу жизни местных жителей.

Из-за отсутствия должного ухода и кормления крокодилы стали агрессивными, они могли нападать на людей, отмечает корреспондент "Кан" Итай Блюменталь.

Владелец фермы отказался заниматься обеспечением безопасности территории и надлежащего ухода за крокодилами, отмечается в сообщении.

Умерщвление крокодилов было санкционировано Управлением природы и парков, главным ветеринаром и другими профильными организациями.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 18 сентября 2011

В Иорданской долине продолжаются поиски сбежавших крокодилов