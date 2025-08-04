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Израиль

БПЛА ЦАХАЛа атаковал цель на юге Ливана, ликвидирован террорист "Хизбаллы"

Ливан
Беспилотники
ЦАХАЛ
время публикации: 04 августа 2025 г., 15:23 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 15:57
БПЛА ЦАХАЛа атаковал цель на юге Ливана
AP Photo/Hassan Ammar

Ливанские источники сообщают, что днем 4 августа БПЛА ЦАХАЛа атаковал цель в пригороде Хиама, на юге Ливана (примерно в 5 км от границы Израиля).

Саудовский телеканал "Аль-Арабия" сообщил о гибели террориста "Хизбаллы".

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщил об артиллерийских обстрелах ЦАХАЛом целей около деревни Ярон, на юге Ливана.

ЦАХАЛ пока не комментирует.

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