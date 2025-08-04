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Израиль

Около Джальджулии автомобиль сбил подростка, ехавшего на электросамокате

Мада
ДТП
время публикации: 04 августа 2025 г., 13:45 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 13:45
Около Джальджулии автомобиль сбил подростка, ехавшего на электросамокате
Пресс-служба МАДА

Днем 4 августа на 531-й дороге недалеко от Джальджулии автомобиль сбил 15-летнего подростка, ехавшего на электросамокате.

Пострадавший, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, направлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.

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