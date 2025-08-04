Около Джальджулии автомобиль сбил подростка, ехавшего на электросамокате

Днем 4 августа на 531-й дороге недалеко от Джальджулии автомобиль сбил 15-летнего подростка, ехавшего на электросамокате.

Пострадавший, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, направлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.