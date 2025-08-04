ЦАХАЛ уточнил данные по операции к югу от Дженина: ликвидирован террорист, трое задержанных

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала уточненную информацию по поводу проведенных 3-4 августа в районе Дженина операций, в ходе которых один террорист был ликвидирован, еще несколько арестованы.

Согласно уточненным данным, бойцы армейского спецназа "Дувдеван", пограничного спецназа ЯМАМ и сотрудники ШАБАКа действовали к югу от Дженина с ночи 3 августа.

В деревне Мирка бойцы ЯМАМ блокировали вооруженного террориста, который попытался скрыться. Боевик был ликвидирован.

В соседней Кабатии бойцы "Дувдевана" задержали разыскиваемого террориста и двух его помощников, помогавших ему скрываться. На месте были найдены автоматическая винтовка М16 и патроны.

В ходе других операций, проведенных в ночь на 4 августа в Иудее и Самарии, были обнаружены и изъяты винтовка М4, охотничье ружье и пистолет.

Ранее сообщалось, что к югу от Дженина израильский спецназ окружил строение на ферме, по нему открыли огонь из гранатомета. Затем на место прибыли армейские бульдозеры, которые разгребали завалы после атаки.