Четыре дивизии ЦАХАЛа действуют в Газе. Краткий отчет за сутки

Силы четырех дивизий ЦАХАЛа продолжают боевые действия против террористических группировок по всему сектору Газы. Пресс-служба ЦАХАЛа публикует краткий отчет за последние сутки.

162-я дивизия действует в северной части Газы. Бойцы 401-й бригады в районе Дардж-Туффа, на востоке города Газа, выявили группу боевиков – в результате авиаудара террористы были ликвидированы.

Также на севере Газы действуют силы 99-й дивизии, выявляя и уничтожая наземную и подземную инфраструктуру террористов.

В южной части сектора Газы действуют силы 143-й дивизии "Газа" и 36-й дивизии. Для ликвидации инфраструктуры террористов ХАМАСа в западной части на юге Газы были задействованы военно-морские силы.