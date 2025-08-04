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Израиль

Четыре дивизии ЦАХАЛа действуют в Газе. Краткий отчет за сутки

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 04 августа 2025 г., 12:06 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 12:06
Четыре дивизии ЦАХАЛа действуют в Газе. Краткий отчет за сутки
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы четырех дивизий ЦАХАЛа продолжают боевые действия против террористических группировок по всему сектору Газы. Пресс-служба ЦАХАЛа публикует краткий отчет за последние сутки.

162-я дивизия действует в северной части Газы. Бойцы 401-й бригады в районе Дардж-Туффа, на востоке города Газа, выявили группу боевиков – в результате авиаудара террористы были ликвидированы.

Также на севере Газы действуют силы 99-й дивизии, выявляя и уничтожая наземную и подземную инфраструктуру террористов.

В южной части сектора Газы действуют силы 143-й дивизии "Газа" и 36-й дивизии. Для ликвидации инфраструктуры террористов ХАМАСа в западной части на юге Газы были задействованы военно-морские силы.

Израиль
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