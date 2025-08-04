Эдельштейн опубликовал текст законопроекта о призыве

За несколько часов до его отстранения от должности главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, депутат Юлий Эдельштейн разослал депутатам текст разработанного им законопроекта о порядке освобождения учащихся йешив от службы.

В законе оговариваются квоты призыва учащихся йешив, а также санкции в случае не выполнения квот.

Согласно законопроекту, право на отсрочку имеют те, кто учатся в йешиве или "колеле" (йешива для женатых ультраортодоксов) не менее 45 часов в неделю.

Число призывников, согласно этому законопроекту, должно расти ежегодно, и к 2037 году достигнуть 9105 человек.

Согласно законопроекту, если квоты не выполнены, число ультраортодоксов, получающих отсрочку, автоматически сокращается.

Предусмотрены также санкции, как в отношении учебных заведений, так и персональные в отношении уклоняющихся от службы ультраортодоксов. В случае невыполнения квот, финансирование йешив может быть сокращено. В случае неявки 75% призывников той или иной йешивы, финансирование может быть полностью отменено.

В том что касается личных санкций, речь идет об отмене права на приобретение оружия, запрет на выезд за границу, отмена экономических льгот, в первую очередь, скидки на муниципальный налог ("арнона").

Напомним, что этот проект закона, по утверждению представителей ШАС и "Яадут а-Тора", противоречит договоренностям, которые были достигнуты в ходе заседаний комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.