Коалиционный тупик: быстрое утверждение закона о призыве заблокировано

Юридический советник Кнессета Сагит Афик опубликовала заключение, в соответствии с которым коалиция должна провести новое обсуждение законопроекта о призыве. Это требование связано со сменой главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

4 августа вступит в должность новый глава комиссии по иностранным делам и обороне, депутат Боаз Бисмут ("Ликуд"). Перед его вступлением в должность юридический советник Кнессета Сагит Афик опубликовала заключение, в котором говорится о том, что "смена главы комиссии в настоящий момент имеет решающее значение для процесса принятия закона".

"Кнессет должен воздержаться от смены действующего главы комиссии по политическим мотивам. Если глава комиссии обязался утвердить законопроект в определенной формулировке, без каких-либо изменений, не принимая в расчет выводов, сделанных в ходе обсуждений, предшествовавших его вступлению в должность, это является нарушением основных принципов законодательства", – говорится в заключении юридического советника Кнессета.

Это заключение означает, что комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне должна продолжить обсуждение законопроекта. В этой ситуации коалиция оказывается перед выбором: действовать вопреки вердикту юридического советника Кнессета или откладывать утверждение закона, против чего возражают ШАС и "Яадут а-Тора". В коалиции ставили перед собой задачу: принять такой законопроект, который согласится защищать в БАГАЦе юридический советник Кнессета.

В окружении депутата Бисмута заявили, что он готов провести необходимое число заседаний, "которое не причинит ущерба эффективности процесса".