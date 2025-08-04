Три сценария в Газе: оккупация, капитуляция или блокада. Видеокомментарий от Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном" представляет видеокомментарий Давида Шарпа – о будущем операции в Газе и политической дилемме Израиля.

Военная активность ЦАХАЛа в Газе значительно снизилась: количество бригад в секторе достигло минимума с начала боевых действий. Это вызвало разговоры о де-факто завершении военной операции. Тем временем правительство Израиля обсуждает стратегические варианты на будущее.

По словам Давида Шарпа, на повестке дня – три возможных направления. Первый – полная оккупация сектора как единственный способ добиться разгрома ХАМАСа. Второй – так называемая "почётная капитуляция", которая возможна только при полном осознании противником решимости Израиля довести дело до конца. Третий – продолжение давления в формате частичной блокады и создания гуманитарной инфраструктуры вне контроля ХАМАСа.

Шарп подчёркивает: ни один из этих сценариев не реализован в полной мере, и внутреннее напряжение в израильском обществе растёт. При этом ресурсы для масштабной мобилизации ограничены – в том числе по политическим и идеологическим причинам.

Решения должны быть приняты в самое ближайшее время.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

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