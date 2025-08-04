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Израиль

Верховный суд: "мехаблим" из Поневежской йешивы заплатят 780 тысяч шекелей за неуважение к суду

Верховный суд/БАГАЦ
Харедим
Штрафы
время публикации: 04 августа 2025 г., 07:51 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 07:51
Верховный суд: "мехаблим" из Поневежской йешивы заплатят 780 тысяч шекелей за неуважение к суду
Flash90. Фото: Г.Йоханан

Йешива "Поневеж" является престижным учебным заведением для ультраортодоксальной молодежи, придерживающейся "литовского" направления в иудаизме. Ее основателем был Йосеф Шломо-Каганман. В 1969 году пост управляющего занял его сын, раввин Авраам Каганман.

Еще при жизни Авраама Каганмана между его духовными наследниками , сыном Элиэзером Каганманом (лагерь "сонъим"), и зятем раввином Шломо Марковичем (лагерь "мехаблим") началась борьба за пост директора. С 1999 года под крышей "Поневежа" практически действуют две йешивы. Каждый из поступающих на учебу юношей должен выбрать, к какому из лагерей он примкнет.

Разногласия между лагерями нередко переходят в физические столкновения. Самый крупный конфликт между двумя группами учащихся произошел в январе 2015 году, который привел к аресту 30 студентов.

В 2022 году Тель-Авивский окружной суд постановил, что главный молитвенный зал в йешиве во время субботних молитв будет поделен между лагерями поровну (по 300 мест каждому). Вскоре после этого суд постановил, что лагерь "мехаблим" нарушает это постановление, и после нескольких предостережений наложил штраф в размере 10000 шекелей за каждое нарушение за неуважение к суду.

Штраф был наложен отдельно на лагерь "мехаблим" и отдельно на его лидера раввина Шломо Марковича. В общей сложности по количеству нарушений в каждом штрафе речь идет о сумме 390 тысяч шекелей, то есть в совокупности 780 тысяч шекелей, что является одним из крупнейших в истории Израиля штрафов за неуважение к суду.

Адвокаты пытались оспорить решение в Верховном суде, однако тот отклонил иск, подчеркнув, что раввин Маркович не только не пытался остановить конфликт и нарушение судебных постановлений, но возглавляли их. В дополнение Верховный суд возложил на апеллянтов судебные расходы в размере 15 тысяч шекелей.

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