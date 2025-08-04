В результате падения с крыши в Ришон ле-Ционе погибла 12-летняя Милана Бобкова

Израильские СМИ опубликовали имя девочки, погибшей накануне вечером в результате падения с крыши старой винодельни в Ришон ле-Ционе, с высоты восьмого этажа. Это 12-летняя Милана Бобкова.

Ее 13-летняя подруга получила тяжелые травмы. Она находится в больнице "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове.

Ранее сообщалось, что две девочки спрыгнули с крыши старой винодельни в Ришон ле-Ционе. Младшая была найдена без признаков жизни, и после длительных попыток реанимации, продолжавшихся на протяжении всей дороги в больницу, врачи были вынуждены констатировать ее смерть. Девочка постарше получила крайне тяжелые травмы, и врачи борются за ее жизнь.

Новостная служба 12 канала ИТВ сообщала, что это была не первая попытка самоубийства девочек: на прошлой неделе они забрались на ту же крышу, и тогда полиция после длительных переговоров уговорила подростков спуститься.

Более того, две недели назад эти же девочки забрались на одно из зданий торгового центра "Азриэли" в Ришон ле-Ционе и заявили, что планируют спрыгнуть, но и тогда их спасли. После того инцидента 12-летняя девочка была госпитализирована в специализированном учреждении, 13-летняя вернулась в свою семью.

В воскресенье днем Милана сбежала от мамы, когда они возвращались из специализированного учреждения, и ее объявили в розыск. Вечером она была обнаружена на крыше старой винодельни в Ришон ле-Ционе – но слишком поздно, и полиция едва успела перебросить к зданию переговорщиков. В ту минуту, когда те прибыли, девочки спрыгнули вниз.

Мама погибшей девочки говорит, что ее заставили забрать дочь из специализированного учреждения. Она также подчеркивает, что обратилась в полицию сразу же после того, как дочь от нее сбежала, и сказала, где она может быть, но полиция, по ее словам, приехала через три часа , когда было поздно.

В полиции опубликовали опровержение курсирующих в социальных сетях слухов о том, что девочки якобы спрыгнули с крыши, убегая от преследовавших их полицейских. "Это грубая ложь и введение общественности в заблуждение", – сказано в официальном сообщении полиции. В полиции отмечают, что в момент инцидента поблизости не было ни полицейских, ни патрульных автомобилей. Представители полиции сообщают также, что две недели назад на том же самом месте уже происходил "инцидент", и тогда сотрудникам полиции удалось в ходе успешных переговоров спустить "обеих причастных" с крыши. Их возраст в сообщении не указан, и подтверждений того, что речь шла о тех же подростках, в сообщении полиции не было.

Напомним: служба психологической помощи "Эран" задействует круглосуточную "горячую линию" для молодежи и подростков, находящихся в тяжелых жизненных ситуациях. Для получения помощи специалистов нужно позвонить по телефону 1201

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