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Израиль

Сотрудник посольства Турции обвинен в фотографировании девочек в раздевалке на пляже Тель-Авива

Прокуратура
Тель-Авив
Турция
Пляжи
время публикации: 04 августа 2025 г., 16:36 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 16:42

Государственная прокуратура подала в мировой суд в Тель-Авиве обвинительное заключение против сотрудника посольства Турции Омара Сафы Кусы (27 лет). Его обвиняют в совершении преступлений, связанных с "непристойным поведением и вторжением в частную жизнь" в раздевалках на тель-авивском пляже.

В обвинительном заключении говорится, что Омар Сафа Куса проник в женские раздевалки пляжа Фришман, занял место в одной из душевых кабинок и стал ждать, пока женщины зайдут туда, чтобы сфотографировать их. После того, как две 13-летние девочки вошли в раздевалки, каждая в отдельной кабинке, обвиняемый попытался сфотографировать их на свой мобильный телефон, пока они принимали душ. Позже обвиняемый попытался сфотографировать женщину, находившуюся в соседней кабинке. Его заметили и вызвали полицию.

Прокуратура будет добиваться ограничительных условий для обвиняемого до вынесения приговора по его делу.

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