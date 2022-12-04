ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам ХАМАСа в секторе Газы

В ночь на воскресенье, 4 декабря, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газы в ответ на ракетный обстрел израильской территории.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что были атакованы цех по производству оружия, в котором производилось большинство ракет для ХАМАСа, и туннель ХАМАСа на юге сектора.

Израиль возлагает на ХАМАС, контролирующий Газу, ответственность за любые враждебные действия с территории сектора.

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Агентство Safa, офис которого находится в Газе, передает, что израильские самолеты выпустили четыре ракеты по "объекту сопротивления" к западу от города Хан-Юнис на юге сектора Газы; в Рафахе израильские самолеты нанесли несколько ракетных ударов по целям к востоку от пограничного контрольно-пропускного пункта. Затем был нанесен удар по цели в Аль-Фухари к востоку от Хан-Юниса.

"Бригады Изаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) заявляют, что боевики обстреливали израильские самолеты ракетами класса "земля-воздух". О причинении ущерба не сообщается.

Кроме того, боевики ХАМАСа вновь обстреляли ракетами израильскую территорию.

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Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2022 годы

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(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2022-й год.

Декабрь. 2 ракеты. Погибших и раненых нет.

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Ноябрь. 4 ракеты, 2 перехвачены "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

Август. 480 ракет. Около 200 были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Погибших нет, двое раненых.

Июль. 4 ракеты. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

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Июнь. 1 ракета. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

Май. Обстрелов не было.

Апрель. 4 ракеты. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

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Январь-март. Обстрелов не было.

2021-й год. 3750 ракет. Сотни ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.

2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

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2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

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2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

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2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

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2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

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2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

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2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

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2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.