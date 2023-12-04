ЦАХАЛ сообщает о гибели троих военнослужащих в ходе боев в Газе

ЦАХАЛ уведомляет, что за последние сутки в ходе боев в секторе Газы погибли трое израильских военнослужащих.

Старшина резерва Нерия Шаер, 36 лет, из Явне, боец 6655-го ​​батальона 55-й бригады.

Старшина резерва Бен Зусман, 22 года, из Иерусалима, боец ​​601-го батальона 401-й бригады.

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Сержант Биньямин Иегошуа Нидэм, 19 лет, из Зихрон-Яакова, боец ​​601-го батальона 401-й бригады.

Также в бою на севере сектора Газы был тяжело ранен боец ​​601-го батальона 401-й бригады Инженерного корпуса.

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C 31 октября по 4 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 75 военнослужащих ЦАХАЛа.

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Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре-декабре 2023 года (обновляется)