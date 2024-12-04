Война в Газе в ночь на 4.12.2024: удары по целям на севере и в центре сектора

В ночь на 4 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

ЦАХАЛ действовал и атаковал ночью на севере и в центре сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий довольно высокая.

На севере сектора: израильские военные провели задержания в больнице "Камаль Адуан"; артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары по целям в районах Ас-Сабра и Таль аль-Хауа, в южной части города Газа; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на севере сектора Газы; силы ЦАХАЛа действуют в Байт-Лахии; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям около Ас-Сабры, в южной части города Газа.

В центре сектора: ВВС и артиллерия ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Аль-Караре, юго-восточней Дир аль-Балаха; источники в Газе сообщали, что в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Абу Самра в районе Абу Арэйф, в южной части Дир аль-Балаха, есть убитые и раненые; источники в Газе сообщали об убитом и раненых в результате удара ЦАХАЛа по цели на территории школы "Абу Хамиса", входящей в сеть UNRWA, в Аль-Бурейдже.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 4 декабря.