Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 4 декабря, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди на севере и на побережье Средиземного моря, временами с грозами.

В Иерусалиме – 9-15 градусов, в Тель-Авиве – 12-21, в Хайфе – 14-19, в Эйлате – 13-23, в Беэр-Шеве – 9-20, в Мицпе-Рамоне – 10-18, на побережье Мертвого моря – 15-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-21, в Ариэле – 10-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-19, на Голанских высотах – 9-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21-22 градуса, высота волн – 50-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В четверг-пятницу ожидается повышение температуры, переменная облачность. В субботу – без существенных изменений.