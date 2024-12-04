ВВС ЦАХАЛа уничтожили ракетную установку "Хизбаллы" на юге Ливана

Израильские военные продолжают действовать на юге Ливана против боевиков и террористической инфраструктуры "Хизбаллы".

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что в районе Мадждаль-Зун с помощью беспилотника ВВС ЦАХАЛа была уничтожена ракетная установка. ЦАХАЛ подчеркивает: размещение ракетной установки в этом районе нарушает соглашение между Израилем и Ливаном.

В районе деревень Эль-Хиам и Айтарун военнослужащими было обнаружено и уничтожено оружие.