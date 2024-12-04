x
04 декабря 2024
|
последняя новость: 19:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 декабря 2024
|
04 декабря 2024
|
последняя новость: 19:08
04 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ВВС ЦАХАЛа уничтожили ракетную установку "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 04 декабря 2024 г., 18:48 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 18:48
ВВС ЦАХАЛа уничтожили ракетную установку "Хизбаллы" на юге Ливана
AP Photo/Leo Correa

Израильские военные продолжают действовать на юге Ливана против боевиков и террористической инфраструктуры "Хизбаллы".

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что в районе Мадждаль-Зун с помощью беспилотника ВВС ЦАХАЛа была уничтожена ракетная установка. ЦАХАЛ подчеркивает: размещение ракетной установки в этом районе нарушает соглашение между Израилем и Ливаном.

В районе деревень Эль-Хиам и Айтарун военнослужащими было обнаружено и уничтожено оружие.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 декабря 2024

425-й день войны: операции в Газе, Иудее и Самарии. Хронология