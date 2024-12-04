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Израиль

На строительном объекте в Иерусалиме с большой высоты упала женщина

время публикации: 04 декабря 2024 г., 18:29 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 18:29
На строительном объекте в Иерусалиме с большой высоты упала женщина
Фото NEWSru.co.il

На строительном объекте на улице Эйтана Ливни в Иерусалиме с высоты примерно 10 метров упала женщина.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавшей около 39 лет, она получила тяжелые травмы, и была доставлена в больницу "Шаарей Цедек".

Полиция и инспекторы министерства труда начали расследование обстоятельств ЧП.

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