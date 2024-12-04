На строительном объекте в Иерусалиме с большой высоты упала женщина

На строительном объекте на улице Эйтана Ливни в Иерусалиме с высоты примерно 10 метров упала женщина.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавшей около 39 лет, она получила тяжелые травмы, и была доставлена в больницу "Шаарей Цедек".

Полиция и инспекторы министерства труда начали расследование обстоятельств ЧП.