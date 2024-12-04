На строительном объекте в Иерусалиме с большой высоты упала женщина
время публикации: 04 декабря 2024 г., 18:29 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 18:29
На строительном объекте на улице Эйтана Ливни в Иерусалиме с высоты примерно 10 метров упала женщина.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавшей около 39 лет, она получила тяжелые травмы, и была доставлена в больницу "Шаарей Цедек".
Полиция и инспекторы министерства труда начали расследование обстоятельств ЧП.
Ссылки по теме