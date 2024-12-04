Ночные беспорядки в Самарии: группы израильтян нанесли ущерб имуществу жителей ПА

ЦАХАЛ подтверждает сообщения палестинских источников о беспорядках в Самарии и нанесении группами израильтян ущерба имуществу жителей ПА.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа говорится: в ночь на декабря силами гражданской администрации и пограничной полиции была проведена операция по пресечению незаконного еврейского строительства вблизи арабской деревни Байт-Фурик. Израильтяне, находившиеся на территории форпоста, забросали пограничников камнями, двое бойцов пограничной полиции получили ранения. После этого группа израильтян вошла в деревню Байт-Фурик, было подожжено имущество (в сообщении палестинских источников говорилось о поджогах автомобилей и домов).

Схожие беспорядки произошли в районе арабской деревни Хауара, к югу от Шхема. Также были осуществлены поджоги.

Еще одну группа израильтян, около 20 человек, подошла к арабской деревне Руджиб. Произошли столкновения между поселенцами и военнослужащими.

Несколько участников беспорядков были задержаны.

Отметим, что это не первые подобные беспорядки в указанном районе (около Шхема) за последний месяц.