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Израиль

Ночные беспорядки в Самарии: группы израильтян нанесли ущерб имуществу жителей ПА

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 04 декабря 2024 г., 10:31 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 10:42
В Байт-Фурике (ноябрь 2024)
Nasser Ishtayeh/Flash90

ЦАХАЛ подтверждает сообщения палестинских источников о беспорядках в Самарии и нанесении группами израильтян ущерба имуществу жителей ПА.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа говорится: в ночь на декабря силами гражданской администрации и пограничной полиции была проведена операция по пресечению незаконного еврейского строительства вблизи арабской деревни Байт-Фурик. Израильтяне, находившиеся на территории форпоста, забросали пограничников камнями, двое бойцов пограничной полиции получили ранения. После этого группа израильтян вошла в деревню Байт-Фурик, было подожжено имущество (в сообщении палестинских источников говорилось о поджогах автомобилей и домов).

Схожие беспорядки произошли в районе арабской деревни Хауара, к югу от Шхема. Также были осуществлены поджоги.

Еще одну группа израильтян, около 20 человек, подошла к арабской деревне Руджиб. Произошли столкновения между поселенцами и военнослужащими.

Несколько участников беспорядков были задержаны.

Отметим, что это не первые подобные беспорядки в указанном районе (около Шхема) за последний месяц.

Израиль
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