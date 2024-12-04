Кац подписал первый указ об отмене ордера на административный арест поселенца

Министр обороны Исраэль Кац отменил первый ордер на административный арест израильтянина в Иудее и Самарии.

Ордер на арест был подписан бывшим министром обороны Йоавом Галантом в отношении жителя Самарии Итиэля Бен-Цурии. Он остался под арестом в связи с уголовным делом, по которому он признан виновным, но будет освобожден из тюрьмы в следующем месяце.

Отметим, что Кац подписал указ об отмене действия административного ордера еще до своего заявление о намерении прекратить практику административных арестов в отношении евреев в Иудее и Самарии.

В настоящий момент под административным арестом находятся семь израильтян.