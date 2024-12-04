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Израиль

"Аль-Ахбар": ЦАХАЛ обстрелял офицеров ливанской морской разведки

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 04 декабря 2024 г., 12:35 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 12:47
"Аль-Ахбар": ЦАХАЛ обстрелял офицеров ливанской морской разведки
AP Photo/Mohammed Zaatari

Сайт издания "Аль-Ахбар", ассоциированного с "Хизбаллой", утверждает, что израильские военные обстреляли в Ан-Накуре, на юго-западе Ливана, около границы Израиля, группу офицеров разведки ливанских ВМС. При этом уточняется, что пострадавших нет.

Возможно, речь идет о предупредительном огне.

ЦАХАЛ этот инцидент не комментирует.

Напомним, что Ан-Накура входит в перечень из 60 ливанских населенных пунктов, где, в соответствии с достигнутым соглашением, не допускается перемещение местных жителей и сил "Хизбаллы".

Израиль
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