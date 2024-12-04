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Израиль

Глава религиозного учебного заведения в Иерусалиме подозревается в сексуальных преступлениях

Расследование
Сексуальное насилие
время публикации: 04 декабря 2024 г., 12:21 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 12:25

В среду, 4 декабря, окружной суд Иерусалима продлил срок содержания под стражей 50-летнего жителя Иерусалима, задержанного накануне вечером по подозрению в совершении сексуальных преступлений против несовершеннолетних.

По версии следствия, подозреваемый, который руководил религиозным учебным заведением в Иерусалиме, насиловал и совершал другие сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних на протяжении многих лет.

Арест подозреваемого продлен до 9 декабря.

Расследование продолжается.

Израиль
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