Глава религиозного учебного заведения в Иерусалиме подозревается в сексуальных преступлениях
время публикации: 04 декабря 2024 г., 12:21 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 12:25
В среду, 4 декабря, окружной суд Иерусалима продлил срок содержания под стражей 50-летнего жителя Иерусалима, задержанного накануне вечером по подозрению в совершении сексуальных преступлений против несовершеннолетних.
По версии следствия, подозреваемый, который руководил религиозным учебным заведением в Иерусалиме, насиловал и совершал другие сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних на протяжении многих лет.
Арест подозреваемого продлен до 9 декабря.
Расследование продолжается.
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