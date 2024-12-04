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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 4.12.2024: операции в Калькилии, Хевроне, около Рамаллы

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 04 декабря 2024 г., 06:08 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 06:12
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 4.12.2024: операции в Калькилии, Хевроне, около Рамаллы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 4 декабря действовали в Калькилии и около Калькилии (в Аззун Атмэ), около Рамаллы (в Джалазуне, Абуэйне), в Хевроне.

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

Источники в ПА заявляют, что еврейские поселенцы подожгли дома в районе Ад-Дубат, к западу от Байт-Фурика (около Итамара, юго-восточней Шхема, Самария).

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 4 декабря.

Израиль
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