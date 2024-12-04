x
04 декабря 2024
|
последняя новость: 00:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 декабря 2024
|
04 декабря 2024
|
последняя новость: 00:04
04 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Источник в Иерусалиме: Египет все еще не отчитался об итогах переговоров с ХАМАСом

Война с ХАМАСом
ХАМАС
Заложники
Египет
время публикации: 04 декабря 2024 г., 00:04 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 00:04
Источник в Иерусалиме: Египет все еще не отчитался об итогах переговоров с ХАМАСом
AP Photo/ Khalil Hamra

Во вторник, 3 декабря, многие израильские СМИ процитировали высокопоставленный источник в Иерусалиме, по словам которого, от Египта все еще не получено уведомление об итогах переговоров с ХАМАСом. Об этом среди прочих написал сайт Walla News и сообщила радиостанция "Кан Бет".

Источник отметил: в зависимости от ответа ХАМАСа, полученного Каиром, в Иерусалиме будет принято решение об отправке своей делегации в Египет.

При этом источник отметил, что нет никаких признаков того, что ХАМАС готов отказаться от требования о полном прекращении боевых действий в Газе как условия для возвращения заложников.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 декабря 2024

Трамп пообещал "настоящий ад" на Ближнем Востоке, если заложники не будут возвращены до 20 января
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 03 декабря 2024

"Аль-Араби аль-Джадид": ФАТХ и ХАМАС договорились о послевоенном управлении Газой
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 03 декабря 2024

"Аль-Араби Аль-Джадид": ХАМАС смягчил требования, сделка с Израилем возможна до инаугурации Трампа
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 декабря 2024

Салливан отказался назвать сроки возможного соглашения между Израилем и ХАМАСом