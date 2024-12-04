Источник в Иерусалиме: Египет все еще не отчитался об итогах переговоров с ХАМАСом
время публикации: 04 декабря 2024 г., 00:04 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 00:04
Во вторник, 3 декабря, многие израильские СМИ процитировали высокопоставленный источник в Иерусалиме, по словам которого, от Египта все еще не получено уведомление об итогах переговоров с ХАМАСом. Об этом среди прочих написал сайт Walla News и сообщила радиостанция "Кан Бет".
Источник отметил: в зависимости от ответа ХАМАСа, полученного Каиром, в Иерусалиме будет принято решение об отправке своей делегации в Египет.
При этом источник отметил, что нет никаких признаков того, что ХАМАС готов отказаться от требования о полном прекращении боевых действий в Газе как условия для возвращения заложников.
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