Источник в Иерусалиме: Египет все еще не отчитался об итогах переговоров с ХАМАСом

Во вторник, 3 декабря, многие израильские СМИ процитировали высокопоставленный источник в Иерусалиме, по словам которого, от Египта все еще не получено уведомление об итогах переговоров с ХАМАСом. Об этом среди прочих написал сайт Walla News и сообщила радиостанция "Кан Бет".

Источник отметил: в зависимости от ответа ХАМАСа, полученного Каиром, в Иерусалиме будет принято решение об отправке своей делегации в Египет.

При этом источник отметил, что нет никаких признаков того, что ХАМАС готов отказаться от требования о полном прекращении боевых действий в Газе как условия для возвращения заложников.