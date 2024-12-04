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Израиль

Ночью в Тубасе действовал спецназ полиции ПА, была слышна стрельба

Иудея и Самария
время публикации: 04 декабря 2024 г., 06:53 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 06:59
В Тубасе
Nasser Ishtayeh/Flash90

Источники в Палестинской автономии сообщают, что в ночь на 4 декабря спецназ полиции ПА окружил дом в Тубасе (восточная Самария). Была слышна стрельба.

Информация по поводу этого инцидента уточняется. ЦАХАЛ комментариев не дает.

Полиция ПА время от времени проводит операции по нейтрализации или задержанию преступников или противников режима Махмуда Аббаса.

Израиль
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