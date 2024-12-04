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Израиль

Полиция сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в Яффо

Полиция
время публикации: 04 декабря 2024 г., 22:40 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 22:40
Полиция сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в Яффо
Пресс-служба полиции Израиля

Около часа полиции потребовалось для того, чтобы задержать подозреваемого в стрельбе в Яффо, в результате которой был тяжело ранен 27-летний мужчина.

Пресс-служба правоохранительных органов передает, что операция проводилась сотрудниками отделения полиции в Яффо и бойцами МАГАВа Тель-Авивского округа.

Задержанный – 42-летний житель Яффо доставлен в отделение полиции для допроса.

По данным предварительного расследования, стрельба стала результатом конфликта. Речь идет о происшествии на криминальной почве, а не о теракте.

Израиль
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