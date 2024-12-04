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Израиль

Стрельба в Яффо: тяжело ранен молодой мужчина

Мада
Полиция
Тель Авив
Стрельба
время публикации: 04 декабря 2024 г., 20:19 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 20:27
Стрельба в Яффо: тяжело ранен молодой мужчина
Пресс-служба МАДА

Полиция расследует инцидент со стрельбой на улице Ефет в Яффо, в результате которой тяжелые ранения получил мужчина в возрасте около 30 лет. Полицейские оцепили место происшествия, идет розыск подозреваемых, судмедэксперты занимаются сбором улик с места преступления.

По сообщению службы скорой помощи "Маген Давид Адом", мужчина получил тяжелые огнестрельные ранения, в тяжелом состоянии он был отправлен в больницу на реанимационном автомобиле МАДА.

Полиция предполагает, что речь идет о криминальной подоплеке происшествия.

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