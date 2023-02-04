Нетаниягу в интервью LCI вновь заявил, что возможность поставок вооружений Киеву изучается: "Мы на стороне Украины"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в интервью французскому телеканалу LCI вновь заявил о том, что вопрос возможности поставок вооружений Украине изучается.

"Вопрос вооружений был проанализирован и исключен предыдущим правительством. Я собираюсь изучить этот вопрос, и я отвечу на него лучшим образом. Мы на стороне Украины. Мы изучаем этот вопрос в соответствии с нашими национальными интересами", – сказал Нетаниягу.

Несколько дней назад в интервью американскому телеканалу CNN Нетаниягу признал, что Израиль не хочет портить отношения с Россией, потому что для еврейского государства важна свобода действий против иранской угрозы в Сирии. Он рассказал, что вскоре после российского вторжения в Украину ему было предложено выступить посредником в конфликте, однако он отказался, потому что не занимал государственной должности. Теперь же он готов взять на себя посредничество, если этого попросят обе стороны, а США не будут против. При этом, отвечая на вопрос о том, согласится ли Израиль на поставки Украине зенитных комплексов "Железный купол", Нетаниягу заявил, что готов рассмотреть такую возможность. Он также подтвердил, что США передали украинской армии свои снаряды, хранившиеся на складах в Израиле.