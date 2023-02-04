adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
5 - 8°
Тель-Авив:
12 - 16°
Эйлат:
10 - 21°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.398 ₪ 3.713 ₪
Иерусалим:
5 - 8°
Тель-Авив:
12 - 16°
Эйлат:
10 - 21°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Нетаниягу в интервью LCI вновь заявил, что возможность поставок вооружений Киеву изучается: "Мы на стороне Украины"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Нетаниягу в интервью LCI вновь заявил, что возможность поставок вооружений Киеву изучается:
    עמוס בן גרשום /לע"מ

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в интервью французскому телеканалу LCI вновь заявил о том, что вопрос возможности поставок вооружений Украине изучается.

    "Вопрос вооружений был проанализирован и исключен предыдущим правительством. Я собираюсь изучить этот вопрос, и я отвечу на него лучшим образом. Мы на стороне Украины. Мы изучаем этот вопрос в соответствии с нашими национальными интересами", – сказал Нетаниягу.

    Несколько дней назад в интервью американскому телеканалу CNN Нетаниягу признал, что Израиль не хочет портить отношения с Россией, потому что для еврейского государства важна свобода действий против иранской угрозы в Сирии. Он рассказал, что вскоре после российского вторжения в Украину ему было предложено выступить посредником в конфликте, однако он отказался, потому что не занимал государственной должности. Теперь же он готов взять на себя посредничество, если этого попросят обе стороны, а США не будут против. При этом, отвечая на вопрос о том, согласится ли Израиль на поставки Украине зенитных комплексов "Железный купол", Нетаниягу заявил, что готов рассмотреть такую возможность. Он также подтвердил, что США передали украинской армии свои снаряды, хранившиеся на складах в Израиле.

    adv_11 m_ar_1

    adv_12 article_fenix_desk
    adv_13 article_fenix_mobile
    adv_14 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 1 Февраля 2023
    Нетаниягу предложил выступить посредником между Россией и Украиной
    adv_15 ar_middle_wwh
    adv_16 ar_middle_yandex
    adv_17 ar_middle_mobile_yandex
    adv_18 ar_right_wwh
    adv_19 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    23:38 Нетаниягу в интервью LCI вновь заявил, что возможность поставок вооружений Киеву изучается: "Мы на стороне Украины"
    22:33 В Стамбуле задержаны 15 подозреваемых в подготовке терактов против дипмиссий, а также против религиозных объектов христиан и иудеев
    22:13 В больнице РАМБАМ умер мужчина, который был ранен сегодня в Кирьят-Яме
    21:50 Израильские военные сбили летательный аппарат над сектором Газы
    21:47 Американцы сбили китайский аэростат у побережья США
    21:38 Украина и РФ осуществили очередной обмен пленными: 116 на 63
    21:29 Пятая суббота протестов: десятки тысяч демонстрантов в Тель-Авиве и Иерусалиме. Фоторепортаж
    21:03 Дзюдо. Гили Шарир стала победительницей этапа "Гран-при" в Париже
    adv_20 ar_right_2
    adv_21 ar_right_3
    adv_22 ar_right_4
    adv_23 ar_right_5