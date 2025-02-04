В этом году в Израиль слетелось рекордное количество бакланов из Украины

Ежегодный подсчет зимующих особей большого баклана (Phalacrocorax carbo) в Израиле показал невероятные результаты: в этом году в нашу страну прилетели на зимовку 23468 особей, что составляет рекордный показатель за последние двадцать лет. Это количество превышает прошлогодний показатель, когда наметилась тенденция к росту популяции бакланов.

Как сообщает Управление природы и парков, подсчет бакланов проводился в 16 локациях по всей стране, и в большинстве из них, кроме долины озера Хула и Кинерета, их количество заметно выросло. Были обследованы рыбные пруды Дан, заповедник Хула, долина ручья Аль-Батайха, долина реки Ярмук, Нахараим – район, где Ярмук впадает в реку Иордан, Геон а-Ярден, острова Рош а-Никра, заповедник Эин Афек, реки Кишон, Хадера, Александр, Яркон, Сорек, водохранилища Зохар, Тальмей-Йосеф, а также Эйлат и Арава.

"Большой баклан – это вид, зимующий в Израиле, – рассказала Ифат Арци, эколог заповедника Хула. – Мы предполагаем, что увеличение популяции связано с успешным гнездованием этого вида в дельте Дуная и на побережье Черного моря. В Израиле баклан зимует около пяти месяцев, а гнездится он летом в Украине".

По данным Международного союза охраны природы (IUCN), большой баклан определен как вид, которому не грозит глобальное и региональное исчезновение. В Израиле он не гнездится, но раньше был распространенным зимующим видом, особенно на озере Хула, в Кинерете, в долинах впадающих в Средиземное море рек и в рыбных прудах.

Но масштабная охота в пятидесятых годах прошлого века почти привела к уничтожению популяции, и в учетах водоплавающих птиц в период с 1965 по 1975 год ежегодно регистрировалось лишь несколько десятков зимующих в Израиле бакланов. Затем популяция начала восстанавливаться, и с середины восьмидесятых годов прошлого века произошло значительное увеличение числа зимующих в Израиле особей, параллельно с ростом популяции в Европе.

Пик численности зимующих в Израиле бакланов пришелся на 2004 год, когда было зафиксировано почти 29 тысяч особей. Но поскольку большой баклан питается рыбой, рост популяции зимующих в нашей стране птиц усилил конфликт между рыбоводами и защитниками природы. Управление природы и парков было вынуждено разрешить отпугивающую стрельбу в районах рыбоводческих прудов, и количество зимующих в Израиле бакланов начало снижаться, и в последнее десятилетие стабилизировалось.

Ежегодный подсчет проводится в начале января, после окончания осенней миграции и до начала весенней, и бакланы подсчитываются во время сбора на местах ночевки в послеполуденные часы или при вылете из них утром. Подсчет проводится во всех доступных местах ночевки вокруг Кинерета и во всех известных местах ночевки в стране: долина Хула, долина Иордана и Бейт-Шеан, долина Звулун, побережье Кармеля и долина Хефер, юг Прибрежной равнины и Негев, и район Эйлата. При подсчете проверяются изменения в распространении бакланов и их присутствии в естественных местах кормления – вокруг моря и Кинерета – и это часть программы мониторинга популяции, целью которой является оценка успешности мер регуляции.

Чтобы получить максимально точную национальную и глобальную картину состояния вида, подсчет проводится ежегодно одновременно, и в тот же период, когда популяция вида подсчитывается по всей Европе.