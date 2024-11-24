Ученые: перелетные птицы страдают от войны в Израиле, но пути миграции неизменны

Заповедник Агмон-Хула на севере Израиля – важнейшее место отдыха при миграции миллионов птиц. Орнитологи говорят, что птицы страдают от войны, но даже если война затянется, пути миграции перелетных птиц не изменятся.

Фламинго, пеликаны и прочие обитатели озера Хула: север Израиля во время войны. Фоторепортаж

Инбар Рубин, директор заповедника Агмон-Хула, рассказала AFP о влиянии войны на экологию заповедника: "Звуки ракет, перехватов, падающие осколки, громкие взрывы – все это слышат птицы. Это огромный источник стресса".

Люди перестали приезжать в заповедник, который находится примерно в 30 километрах от границы с Ливаном. Рубин говорит: "Кто-то думает, что птицам теперь лучше, потому что люди им не мешают. Но ущерб, который война наносит природе, в миллион раз больше, чем ущерб, который наносят посетители".

Заповедник является всемирно известным местом отдыха в весенний и осенний периоды для сотен миллионов птиц, мигрирующих из Европы и Азии в Африку и обратно. Здесь обитают пеликаны, утки, орлы и другие хищные птицы, и даже фламинго, которые, по словам Рубин, являются "относительно новым явлением".

В последнюю мирную зиму в заповедник прилетело около 50 тысяч журавлей, но с начала войны их число сократилось на 70%, говорит орнитолог Йоси Лешем. Ученый отмечает: "Даже если война прекратится через год, а я надеюсь, что она прекратится как можно скорее, последствия будут ощущаться еще много лет".

Однако в долгосрочной перспективе, по словам Лешема, направление миграции перелетных птиц не изменится, настолько важным является для них север Израиля. Птицы не могут свернуть с этого пути. Проблема, в частности, в том, что европейские птицы на пути в Африку огибают Средиземное море, и делают это по кратчайшему маршруту. Альтернативный путь – через Пиренеи – не так удобен и привычен.

По оценкам Управления природы и парков Израиля, с момента атаки ХАМАСа 7 октября по всей стране было сожжено около 37400 гектаров заповедников, национальных парков, лесов и открытых территорий.