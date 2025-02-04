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Израиль

Теракт в восточной Самарии: террористу удалось проникнуть на территорию военного комплекса

Иудея и Самария
Теракт
время публикации: 04 февраля 2025 г., 09:03 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 09:09
Над зоной боевых действий в воздухе находился БПЛА Hermes-450 ("Зик"), но командование приняло решение не применять его для уничтожения террориста с воздуха
Chaim Goldberg/Flash90

Опубликованы дополнительные подробности о теракте около деревни Тайясир, в восточной Самарии. По данным радиостанции "Галей ЦАХАЛ", террористу удалось проникнуть на территорию военного комплекса, где солдаты действуют в полевых условиях.

Это комплекс с постом охраны и несколькими зданиями, где находились военнослужащие. Перестрелка велась внутри комплекса до тех пор, пока террорист не был уничтожен.

Над зоной боевых действий в воздухе находился БПЛА Hermes-450 ("Зик"), но командование приняло решение не применять его для уничтожения террориста с воздуха – по оперативным соображениям, был риск нанести ущерб бойцам ЦАХАЛа.

Как сообщалось ранее, террорист ранил восемь израильтян, двое из них в критическом состоянии. Раненые эвакуированы на вертолете.

Израиль
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