Теракт в восточной Самарии: террористу удалось проникнуть на территорию военного комплекса

Опубликованы дополнительные подробности о теракте около деревни Тайясир, в восточной Самарии. По данным радиостанции "Галей ЦАХАЛ", террористу удалось проникнуть на территорию военного комплекса, где солдаты действуют в полевых условиях.

Это комплекс с постом охраны и несколькими зданиями, где находились военнослужащие. Перестрелка велась внутри комплекса до тех пор, пока террорист не был уничтожен.

Над зоной боевых действий в воздухе находился БПЛА Hermes-450 ("Зик"), но командование приняло решение не применять его для уничтожения террориста с воздуха – по оперативным соображениям, был риск нанести ущерб бойцам ЦАХАЛа.

Как сообщалось ранее, террорист ранил восемь израильтян, двое из них в критическом состоянии. Раненые эвакуированы на вертолете.