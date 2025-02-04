Террорист, обстрелявший израильтян в восточной Самарии, ликвидирован

Израильские военные ликвидировали террориста, который сегодня утром обстрелял израильтян в районе деревни Тайясир, в восточной Самарии.

Утром 4 февраля ЦАХАЛ сообщил о перестрелке в районе деревни Тайясир, северо-восточней Тубаса, восточная Самария.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что ранены восемь израильтян. Состояние двоих раненых оценивается как критическое. Пострадавших эвакуируют вертолетами в больницы.

ЦАХАЛ уточняет: террорист обстрелял военнослужащих на посту около деревни Тайясир, ранив многих из них, в ходе перестрелки он был ликвидирован.