Начальник Генштаба на месте гибели двух резервистов: "Антитеррористическая операция будет расширена"

Начальник Генштаба Герци А-Леви провел совещания по оценке ситуации на военной базе около деревни Тайясир (восточная Самария), где в результате нападения погибли двое бойцов ЦАХАЛа. В совещании принимали участие командующий Центральным военным округом Ави Блут, командующий дивизией Иудее и Самарии Яки Дольф.

Начальник Генштаба выразил соболезнования семьям погибших резервистов, а также пообещал, что хотя расследование обстоятельств нападения продолжается, некоторые выводы уже сделаны и проведена "работа над ошибками".

Герци А-Леви также сообщил, что антитеррористическая операция в Иудее и Самарии будет продолжена и распространена на новые районы.

Утром 4 февраля ЦАХАЛ сообщил о перестрелке в районе деревни Тайясир, северо-восточней Тубаса, восточная Самария. По данным "Галей ЦАХАЛ", террористу удалось проникнуть на территорию военного комплекса, где солдаты действуют в полевых условиях. Это комплекс с наблюдательной вышкой, постом охраны и несколькими зданиями, где находились военнослужащие. Об этом сообщает военный корреспондент Дорон Кадош. Перестрелка велась внутри комплекса до тех пор, пока террорист не был уничтожен. Над зоной боевых действий в воздухе находился БПЛА Hermes-450 ("Зик"), но командование приняло решение не применять его для уничтожения террориста с воздуха – по оперативным соображениям, был риск нанести ущерб бойцам ЦАХАЛа.

В результате нападения погибли 39-летний старшина резерва Офер Юнг и 43-летний старшина резерва Авраам Цви (Цвика) Фридман. Двое бойцов-резервистов тяжело ранены и шестеро получили легкие ранения.