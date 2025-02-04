x
04 февраля 2025
|
последняя новость: 19:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 февраля 2025
|
04 февраля 2025
|
последняя новость: 19:35
04 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Начальник Генштаба на месте гибели двух резервистов: "Антитеррористическая операция будет расширена"

Иудея и Самария
время публикации: 04 февраля 2025 г., 19:15 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 19:15
Начальник Генштаба на месте гибели двух резервистов: "Антитеррористическая операция будет расширена"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Начальник Генштаба Герци А-Леви провел совещания по оценке ситуации на военной базе около деревни Тайясир (восточная Самария), где в результате нападения погибли двое бойцов ЦАХАЛа. В совещании принимали участие командующий Центральным военным округом Ави Блут, командующий дивизией Иудее и Самарии Яки Дольф.

Начальник Генштаба выразил соболезнования семьям погибших резервистов, а также пообещал, что хотя расследование обстоятельств нападения продолжается, некоторые выводы уже сделаны и проведена "работа над ошибками".

Герци А-Леви также сообщил, что антитеррористическая операция в Иудее и Самарии будет продолжена и распространена на новые районы.

Утром 4 февраля ЦАХАЛ сообщил о перестрелке в районе деревни Тайясир, северо-восточней Тубаса, восточная Самария. По данным "Галей ЦАХАЛ", террористу удалось проникнуть на территорию военного комплекса, где солдаты действуют в полевых условиях. Это комплекс с наблюдательной вышкой, постом охраны и несколькими зданиями, где находились военнослужащие. Об этом сообщает военный корреспондент Дорон Кадош. Перестрелка велась внутри комплекса до тех пор, пока террорист не был уничтожен. Над зоной боевых действий в воздухе находился БПЛА Hermes-450 ("Зик"), но командование приняло решение не применять его для уничтожения террориста с воздуха – по оперативным соображениям, был риск нанести ущерб бойцам ЦАХАЛа.

В результате нападения погибли 39-летний старшина резерва Офер Юнг и 43-летний старшина резерва Авраам Цви (Цвика) Фридман. Двое бойцов-резервистов тяжело ранены и шестеро получили легкие ранения.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 февраля 2025

В результате нападения на базе в восточной Самарии погибли двое бойцов ЦАХАЛа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 февраля 2025

487-й день войны, 17-й день перемирия в Газе: операции в Иудее и Самарии, удары по целям в Газе