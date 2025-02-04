В Лоде в криминальном происшествии тяжело ранен мужчина
время публикации: 04 февраля 2025 г., 18:52 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 18:52
На улице Генерала Леклерка в Лоде в криминальном инциденте тяжело ранен мужчина. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что раненый (примерно 20 лет) доставлен в больницу "Асаф а-Рофе".
Полиция расследует обстоятельства инцидента.
Отметим, что днем ранее в Лоде, в районе Пардес-Снир, был застрелен 14-летний подросток, еще двое получили ранения.
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