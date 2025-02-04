ЦАХАЛ подтвердил обстрелы целей в Газе в течение дня

ЦАХАЛ подтверждает, что 4 февраля израильские военные были вынуждены в ряде случаев открывать огонь, чтобы обеспечить соблюдение условий соглашения о перемирии в секторе Газы.

В частности, был нанесен авиаудар, "чтобы отогнать подозрительные транспортные средства, которые двигались на север из центра сектора Газы по маршруту, не разрешенному для движения транспортных средств, не проходя досмотра".

Также ВМС ЦАХАЛа открывали предупредительный огонь, чтобы не допустить выхода в море лодок от побережья Газы.

В центре сектора Газы были "устранены двое подозреваемых, представлявших угрозу". Вскоре военным пришлось вновь стрелять, было зафиксировано попадание.

Кроме того, военные вели неприцельный огонь по нескольким целям в разных районах сектора Газы, чтобы остановить подозреваемых, которые двигались в их сторону и представляли для них угрозу.