ЦАХАЛ впервые задействовал бронемашины "Эйтан" в ходе операции "Железная стена"

ЦАХАЛ продолжает операцию "Железная стена" в северной Самарии. Основные боевые действия идут в районах Дженина, Туль-Карема и Тубаса.

Впервые в ходе операции в северной Самарии сегодня, 4 февраля, были задействованы боевые бронированные машины "Эйтан" (в частности, в Тамуне, к югу от Тубаса).

В течение сегодняшнего дня военными было обнаружено много оружия, включая винтовки, пистолеты и взрывные устройства.

В сообщении ЦАХАЛа и ШАБАКа говорится, что в январе 2025 года в Иудее и Самарии были уничтожены около 55 террористов, примерно 380 задержаны.