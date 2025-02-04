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Израиль

ЦАХАЛ впервые задействовал бронемашины "Эйтан" в ходе операции "Железная стена"

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 04 февраля 2025 г., 17:00 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 17:39
ЦАХАЛ впервые задействовал бронемашины "Эйтан" в ходе операции "Железная стена"
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает операцию "Железная стена" в северной Самарии. Основные боевые действия идут в районах Дженина, Туль-Карема и Тубаса.

Впервые в ходе операции в северной Самарии сегодня, 4 февраля, были задействованы боевые бронированные машины "Эйтан" (в частности, в Тамуне, к югу от Тубаса).

В течение сегодняшнего дня военными было обнаружено много оружия, включая винтовки, пистолеты и взрывные устройства.

В сообщении ЦАХАЛа и ШАБАКа говорится, что в январе 2025 года в Иудее и Самарии были уничтожены около 55 террористов, примерно 380 задержаны.

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