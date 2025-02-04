ПИЦ: полиция ПА задержала пять подозреваемых в Дженине

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что полиция ПА продолжает действовать против активистов экстремистских организаций.

ПИЦ сообщает, что в Дженине, в районе Аль-Марах, силами полиции ПА были задержаны пять подозреваемых. Причем операция, по всей видимости, проводилась по согласованию с израильским командованием, так как в это время в Дженине действовал ЦАХАЛ.

Также сообщается, что в районе Аль-Хауз в городе Тубас полиция ПА окружила дом и пыталась задержать подозреваемого, однако тому удалось скрыться.

ХАМАС обвиняет администрацию Махмуда Аббаса в фактическом содействии Израилю в "борьбе с сопротивлением".