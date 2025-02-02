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Израиль

ПИЦ: полиция ПА провела обыск в Тубасе, содействуя израильским военным

Полиция
Иудея и Самария
Палестинская администрация
время публикации: 02 февраля 2025 г., 06:03 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 06:21
ПИЦ: полиция ПА провела обыск в Тубасе, содействуя израильским военным
AP Photo/Majdi Mohammed

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что полиция ПА продолжает действовать против активистов экстремистских организаций.

В ночь на 2 февраля в Тубасе полиция ПА проводила обыск в доме около мечети "Аль-Таухид". При этом в районе Тубаса, в лагере Аль-Фараа, продолжались столкновения между местными боевиками и израильскими военными.

ХАМАС обвиняет администрацию Махмуда Аббаса в фактическом содействии Израилю в "борьбе с сопротивлением".

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