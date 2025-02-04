Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 4 февраля, температура не изменится и будет незначительно выше среднесезонной. Переменная облачность. Вечером похолодает, начнутся дожди на севере и в центре.

В Иерусалиме – 9-17 градусов, в Тель-Авиве – 10-19, в Хайфе – 12-18, в Эйлате – 15-25, в Беэр-Шеве – 10-21, в Мицпе-Рамоне – 11-19, на побережье Мертвого моря – 15-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-19, в Ариэле – 10-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-18, на Голанских высотах – 11-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 20-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В среду-четверг температура понизится, ожидаются дожди, снегопад на Хермоне и на севере Голанских высот, шторм на побережье Средиземного моря. В пятницу дожди прекратятся, температура немного повысится, переменная облачность.