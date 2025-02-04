"Умрем, но не призовемся": в Иерусалиме "харедим" жгут мусорные баки и оскорбляют полицейских

На улице Штраус в Иерусалиме проходит акция протеста представителей ультраортодоксальной общины против призыва в армию.

Демонстранты жгут мусорные баки и кричат полицейским: "Нацисты!".

Для наведения порядка задействована конная полиция, используются водометы.

При этом правоохранительные органы не сообщают о задержаниях участников беспорядков.