Новый начальник Генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир. Кто он? Видеокомментарий Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о событиях, связанных с войной в Израиле, и деятельностью ЦАХАЛа.

В этом выпуске: назначение нового начальника Генштаба и его значение для безопасности Израиля.

Эяль Замир, фаворит гонки за пост начальника Генерального штаба, официально вступает в должность. Его назначение, во многом определённое предпочтениями премьер-министра Биньямина Нетаниягу, стало результатом долгого процесса, который сопровождался конкурсом между ключевыми кандидатами. Замир, обладающий большим опытом и авторитетом, стал первым начальником Генштаба с классическим танковым прошлым, что делает это назначение историческим.

Какие изменения ждут ЦАХАЛ под его руководством? Какое влияние это окажет на подготовку армии и на безопасность Израиля в целом? И какие вызовы стоят перед новым командующим в период непростых военно-политических условий?

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".