Израиль открывает посольство в Кишиневе

Министр иностранных дел Гидеон Саар, прибывший с официальным визитом в Молдову, примет сегодня участие в открытии посольства Израиля в Кишиневе.

"Молдова является истинным другом Израиля, и настало время для укрепления отношений между странами. Правительство Молдовы поддерживает Израиль и доказало это, встав на нашу сторону в трудное время. Израиль будет инвестировать ресурсы в развитие двусторонних отношений со странами мира в соответствии с приоритетами, которые определяются в том числе отношением различных стран к нему", - заявил Саар.

Напомним, что решение об открытии постоянного дипломатического представительства в Молдове было принято одновременно с решением о закрытии посольства в Ирландии на фоне крайне антиизраильской политики ирландского правительства.

Хотя Молдова открыла посольство в Израиле в 1994 году, Израиль в Кишиневе до сих пор представлял посол-нерезидент.