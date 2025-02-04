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Израиль

Израиль открывает посольство в Кишиневе

время публикации: 04 февраля 2025 г., 07:23 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 07:23
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Yonatan Sindel/Flash90

Министр иностранных дел Гидеон Саар, прибывший с официальным визитом в Молдову, примет сегодня участие в открытии посольства Израиля в Кишиневе.

"Молдова является истинным другом Израиля, и настало время для укрепления отношений между странами. Правительство Молдовы поддерживает Израиль и доказало это, встав на нашу сторону в трудное время. Израиль будет инвестировать ресурсы в развитие двусторонних отношений со странами мира в соответствии с приоритетами, которые определяются в том числе отношением различных стран к нему", - заявил Саар.

Напомним, что решение об открытии постоянного дипломатического представительства в Молдове было принято одновременно с решением о закрытии посольства в Ирландии на фоне крайне антиизраильской политики ирландского правительства.

Хотя Молдова открыла посольство в Израиле в 1994 году, Израиль в Кишиневе до сих пор представлял посол-нерезидент.

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